"Енергоатом" зможе скоротити заборгованість лише з 19 до 17 млрд грн до кінця року

"Ми більше не будемо збільшувати заборгованість і частково погашатимемо ту, яка виникла на 1 січня 2023 року", - сказав Котін.

За його словами, компанія з вересня почала виконувати 100% розрахунків на ринку електроенергії, а також виплатила 2 млрд грн боргу попередніх періодів і планує виплату ще 2,2 млрд грн до кінця поточного року.

"До кінця року ми погасимо ще 2,2 млрд грн, залишиться 17 млрд. По поточним зобов’язанням у нас графік є і відповідно до цього графіка ми гасимо поточні зобов’язання", - уточнив Котін.

Він підкреслив, що компанія зверталася до комітету і Кабміну, щоб врахувати компенсацію по ПСО щодо компенсації пільгових тарифів в держбюджеті. Інший вихід з проблеми заборгованостей президент компанії вбачає у поверненні контролю над Запорізькою АЕС та отриманні компанією недоплат, які існували в старому ринку електроенергії (до ІІ півріччя 2019 року).

На думку нардепа Інни Совсун, "Енергатом" має підвищити ефективність для виплати боргів на ринку електроенергії.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.