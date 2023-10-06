"Энергоатом" сможет сократить задолженность только с 19 до 17 млрд грн до конца года

"Мы больше не будем увеличивать задолженность и будем частично погашать ту, которая возникла на 1 января 2023 года", - сказал Котин.

По его словам, компания с сентября начала производить 100% расчетов на рынке электроэнергии, а также выплатила 2 млрд грн долга предыдущих периодов и планирует выплату еще 2,2 млрд грн до конца текущего года.

"До конца года мы погасим еще 2,2 млрд грн, останется 17 млрд. По текущим обязательствам у нас график есть и в соответствии с этим графиком мы гасим текущие обязательства", - уточнил Котин.

Он подчеркнул, что компания обращалась в комитет и Кабмин, чтобы учесть компенсацию по ПСО по компенсации льготных тарифов в госбюджете. Другой выход из проблемы задолженностей президент компании видит в возвращении контроля над Запорожской АЭС и получении компанией недоплат, которые существовали на старом рынке электроэнергии (до II полугодия 2019 года).

По мнению нардепа Инны Совсун, "Энергатом" должно повысить эффективность для выплаты долгов на рынке электроэнергии.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.