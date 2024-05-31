ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Енергоатом" зменшив фінансування пільгового тарифу для населення, - Герус

П'ятниця 31 травня 2024 16:40
UA EN RU
"Енергоатом" зменшив фінансування пільгового тарифу для населення, - Герус Фото: "Енергоатом" зменшив фінансування пільгового тарифу для населення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Державний "Енергоатом" зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення (ПСО – ред.).

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він розповів, що "Енергоатом" у березні-квітні почав зменшувати свої доходи. Причиною того стало зменшення ціни на електроенергію, яке пов’язане зі зменшенням вартості газу в Європі. Також на зменшення доходів "Енергоатома" вплинув вихід у ремонт атомних енергоблоків.

Зокрема, за травень виручка компанії була найнижча за останні 9 місяців і зменшилась на 17% в порівнянні з жовтнем минулого року.

"Це може пояснювати, чому ПСО стало менше оплачуватись на 20-25%, але якщо ПСО грошове стало менше сплачуватись на 100%, то це вже щось не те. Певне зниження платежів зрозуміле, але коли воно відбувається майже повністю, то тут хотілося б почути пояснення ситуації", - наголосив Герус.

Він додав, що така ситуація призводить до того, що по всьому енергетичному ринку починається ланцюг неплатежів.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що "Енергоатом" знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Енергетики Энергоатом
NEWS
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде