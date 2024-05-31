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"Энергоатом" снизил финансирование льготного тарифа для населения, - Герус

Пятница 31 мая 2024 16:40
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"Энергоатом" снизил финансирование льготного тарифа для населения, - Герус Фото: "Энергоатом" снизил финансирование льготного тарифа для населения (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государственный "Энергоатом" уменьшил оплаты в рамках механизма финансирования льготного тарифа для населения (ПСО – ред.).

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

Он рассказал, что "Энергоатом" в марте-апреле начал сбавлять свои доходы. Причиной тому стало уменьшение цены на электроэнергию, связанное с уменьшением стоимости газа в Европе. Также на уменьшение доходов "Энергоатома" повлиял выход в ремонт атомных энергоблоков.

В частности, за май выручка компании была самой низкой за последние 9 месяцев и уменьшилась на 17% по сравнению с октябрем прошлого года.

"Это может объяснять, почему ПСО стало меньше оплачиваться на 20-25%, но если ПСО денежное стало меньше платиться на 100%, то это уже что-то не то. Определенное снижение платежей понятно, но когда оно происходит почти полностью, то хотелось бы здесь услышать объяснение ситуации", - подчеркнул Герус.

Он добавил, что подобная ситуация приводит к тому, что по всему энергетическому рынку начинается цепь неплатежей.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.

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