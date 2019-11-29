"Энергоатом" заявил об отсутствии реальных поводов для увольнения Недашковского

Фото: Юрий Недашковский (из открытых источников)

В "Энергоатоме" прокомментировали ситуацию вокруг увольнения Недашковского

НАЭК "Энергоатом" заявляет об отсутствии реальных поводов для отставки президента компании Юрия Недашковского. Об этом говорится в заявлении "Энергоатома" в ответ на опубликованные на сайте Минэкоэнерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом".

В пресс-службе напомнили, что 28 ноября сотрудники "Энергоатома" вышли под стены Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованием прекратить "издевательства" над атомной отраслью, остановить "разворот энергетического вектора в сторону РФ" и восстановить в должности президента компании Юрия Недашковского, "который является олицетворением проукраинского выбора будущего атомной энергетики".

"Протест атомщиков вызван пророссийскими действиями министра Оржеля, которые ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на безопасной и надежной работе украинских АЭС. Министр энергетики Алексей Оржель испугался таких протестов и срочно уехал в командировку на переговоры с российским коллегой Новаком. Это не удивительно, ибо он демонстрирует свое пренебрежение стратегической для Украины ядерной отраслью, которая производит 56% электроэнергии для украинских потребителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Энергоатоме", решение об увольнении Недашковского, инициированное Оржелем, было принято в тайном режиме без экспертного обсуждения, на последних минутах заседаниях Кабмина с нарушением процедуры, без единой личной встречи министра с Недашковским.

"Опубликованные на официальном сайте Минэкоэнерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом" являются манипулятивными, ложными и свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для отставки президента НАЭК "Энергоатом". В частности, якобы "неэффективный менеджмент" по самому низкому тарифу на электроэнергию в мире (56,7 копеек) выплатил в прошлом году 11,5 млрд гривен налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривен, произвел почти 55% электроэнергии Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 9 месяцев 2019 года "Энергоатом" уплатил 12,9 млрд грн (30% всех полученных от реализации электроэнергии средств) в госбюджет и бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды и в качестве НДС при растаможке. За 9 месяцев 2019 года "Энергоатом" уплатил в государственный бюджет столько же налогов и сборов как и в целом за весь 2017 год и на 15% больше, чем за весь 2018 год, акцентировали в компании.

"Несмотря на нынешний тариф и издевательское отношение к атомщикам, работу которых ограничивают ради импорта из России, "Энергоатом" успешно прошел все партнерские проверки безопасности эксплуатации ВАО АЭС и МАГАТЭ, где в отличие от Минэкоэнерго работают профессионалы. Опубликованные "подозрения" Минэкоэнерго в якобы хищении государственных средств не имеют никаких судебных подтверждений и касаются событий более чем 10-летней давности. На самом деле НАЭК "Энергоатом" занимает лидирующие позиции в рейтингах эффективности и прозрачности в течение всех последних лет. О какой недовыработке электроэнергии как следствие от якобы "несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС" говорится со стороны Минэкоэнерго, если только досрочно выведенный из ремонта энергоблок ХАЭС №2 ограничили на 25% из-за импорта электроэнергии из России?

О каком "постоянном невыполнении финансовых планов", невыполнении графиков ремонтов и кредитных обязательств с ЕБРР и Евратомом говорит Министерство энергетики (орган управления "Энергоатома"), который два месяца блокирует все возможные планы компании – от финансового к стратегическому. Из-за такого саботажа со стороны Минэнерго "Энергоатом" не может выполнять ни одну инвестиционную программу – от комплексной (сводной) программы повышения безопасности за средства ЕБРР и Евратом к достройке Ташлыкской ГАЭС, которая критически нужна для балансировки объединенной энергетической системе Украины", - говорится в заявлении.

Более того, анализируя озвученные причины увольнения Недашковского, "Энергоатом" делает вывод, что они были сформированы не в результате анализа Министерством деятельности предприятия, а взяты из обвинений "заангажированных и непрофессиональных" организаций и отдельных лиц.

"Компания неоднократно предоставляла на них свои возражения и контраргументы, которые по неизвестным причинам не были учтены Министерством. Таким образом, функция управления и контроля со стороны профильного Министерства не выполняется и подменяется заказной функцией безосновательной смены руководителя "НАЭК "Энергоатом". Участники предупредительного митинга - работники АЭС и других обособленных подразделений "Энергоатома" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для восстановления в должности Юрия Недашковского. Поскольку на сегодня в Украине отсутствуют другие авторитетные для атомщиков Украины и мира компетентные специалисты его уровня, которые могут обеспечить достаточный уровень ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации АЭС", - резюмировали авторы заявления.