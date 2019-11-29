"Енергоатом" заявив про відсутність реальних приводів для звільнення Недашковського

Фото: Юрій Недашковський (з відкритих джерел)

У "Енергоатомі" прокоментували ситуацію навколо звільнення Недашковського

НАЕК "Енергоатом" заявляє про відсутність реальних приводів для відставки президента компанії Юрія Недашковського. Про це йдеться у заяві "Енергоатому" у відповідь на опубліковані на сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом".

У прес-службі нагадали, що 28 листопада працівники "Енергоатома" вийшли під стіни Міністерства енергетики та захисту довкілля із вимогою припинити "знущання" над атомною галуззю, зупинити "розвертання енергетичного вектору в бік РФ" та поновити на посаді президента компанії Юрія Недашковського, "який є уособленням проукраїнського вибору майбутнього атомної енергетики".

"Протест атомників викликаний проросійськими діями міністра Оржеля, які ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку держави Україна, але й на безпечній та надійній роботі українських АЕС. Міністр енергетики Олексій Оржель злякався таких протестів і терміново виїхав у відрядження на переговори з російським колегою Новаком. Це не дивно, бо він демонструє свою зневагу до стратегічної для України ядерної галузі, яка виробляє 56% електроенергії для українських споживачів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "Енергоатомі", рішення про звільнення Недашковського, ініційоване Оржелем, було прийняте у таємному режимі без експертного обговорення, на останніх хвилинах засіданнях Кабміністру з порушенням процедури, без жодної особистої зустрічі міністра з Недашковським.

"Опубліковані на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента НАЕК "Енергоатом". Зокрема, нібито "неефективний менеджмент" за найнижчим тарифом на електроенергію в світі (56,7 копійок) виплатив торік 11,5 млрд гривень податків, реалізував інвестиційні проекти на суму 12,8 млрд гривень, виробив майже 55% електроенергії України", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, за 9 місяців 2019 року НАЕК "Енергоатом" сплатив 12,9 млрд грн (30% усіх отриманих від реалізації електроенергії коштів) у держбюджет та бюджети всіх рівнів, позабюджетні фонди та в якості ПДВ при розмитненні. За 9 місяців 2019 року "Енергоатом" сплатив до державного бюджету стільки ж податків та зборів як і загалом за весь 2017 рік та на 15% більше, ніж за весь 2018 рік, акцентували у компанії.

"Попри нинішній тариф та знущальне ставлення до атомників, роботу яких обмежують заради імпорту з Росії, "Енергоатом" успішно пройшов всі партнерські перевірки з безпеки експлуатації ВАО АЕС та МАГАТЕ, де на відміну від Мінекоенерго працюють професіонали. Опубліковані "підозри" Мінекоенерго у нібито розкраданні державних коштів не мають жодних судових підтверджень та стосуються подій більш ніж 10-річної давнини. Насправді НАЕК "Енергоатом" посідає лідируючі позиції в рейтингах ефективності та прозорості протягом всіх останніх років. Про який недовиробіток електроенергії як наслідок від буцімто "недотримання графіків проведення капітальних та поточних ремонтів енергоблоків АЕС" йдеться з боку Мінекоенерго, якщо щойно достроково виведений з ремонту енергоблок ХАЕС №2 обмежили на 25% через імпорт електроенергії з Росії?

Про яке "постійне невиконання фінансових планів", невиконання графіків ремонтів та кредитних зобов’язань з ЄБРР та Євратомом говорить Міністерство енергетики (орган управління "Енергоатома"), яке два місяці блокує всі можливі плани компанії – від фінансового до стратегічного. Через такий саботаж з боку Міненерго "Енергоатом" не може виконувати жодну інвестиційну програму – від комплексної (зведеної) програми з підвищення безпеки за кошти ЄБРР та Євратом до добудови Ташлицької ГАЕС, яка критично потрібна для балансування об’єднаній енергетичній системі України", - йдеться у заяві.

Більш того, аналізуючи озвучені причини звільнення Недашковського, "Енергоатом" робить висновок, що вони були сформовані не в результаті аналізу Міністерством діяльності підприємства, а взяті із звинувачень "заанґажованих та непрофесійних" організацій і окремих осіб.

"Компанія неодноразово надавала на них свої заперечення та контраргументи, які з невідомих причин не було враховано Міністерством. Таким чином, функція управління та контролю з боку профільного Міністерства не виконується та підміняється замовною функцією безпідставної зміни керівника "НАЕК "Енергоатом". Учасники попереджувального мітингу - працівники АЕС та інших відокремлених підрозділів "Енергоатома" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням вжити заходів для відновлення на посаді Юрія Недашковського. Оскільки на сьогодні в Україні відсутні інші авторитетні для атомників України та світу компетентні фахівці його рівня, які можуть забезпечити достатній рівень ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації АЕС", - резюмували автори заяви.