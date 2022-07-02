"Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ

"Энергоатом" своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных на захваченную россиянами Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома" .

В "Энергоатоме" объяснили, что данные ЗАЭС передают МАГАТЭ через оператор связи Vodafone, отключение которого в Энергодаре временно исключило возможность передачи данных.

В НАЭК отмечают, что оккупанты отключили в городе все украинские операторы мобильной связи.

"Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, "Энергоатом" возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские захватчики, которые находятся на Запорожской АЭС, готовят провокацию. Они собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

Напомним, ранее российские войска начали усиливать свои оборонные позиции возле Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.