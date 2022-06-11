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"Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ

Фото: "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Запорожская АЭС и МАГАТЭ восстановили связь между собой. Она была потерян еще 30 мая, когда оккупанты отключили в Энергодаре Vodafone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатом".

Именно через Vodafone МАГАТЭ поддерживало передачу данных с Запорожской АЭС.

"Однако все данные за этот период были сохранены на защищенных серверах ЗАЭС и непосредственно после возобновления связи их передали в МАГАТЭ. О чем от Агентства поступило соответствующее сообщение", - пишет пресс-служба “Энергоатома”.

Из-за отсутствия данных, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к персональному посещению ЗАЭС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина размышляла над отключением АЭС в случае потери контроля над ней из-за оккупации российскими военными.

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