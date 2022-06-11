"Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС й МАГАТЕ

Запорізька АЕС й МАГАТЕ відновили зв’язок між собою. Його було втрачено ще 30 травня, коли окупанти відключили в Енергодарі Vodafone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатом".

Через відсутність даних, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до персонального відвідування ЗАЕС.

"Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення", - пише пресслужба “Енергоатома”.

Саме через Vodafone МАГАТЕ підтримувало передачу даних з Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розмірковувала над відключенням АЕС у разі втрати контролю над нею через окупацію російськими військовими.

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