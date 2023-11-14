"Енергоатом" виступає за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії

"Ми з самого початку за те, щоб взагалі скасувати ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель", - сказав він.

Котін додав, що нещодавнє підвищення граничних цін допоможе покращити фінансовий стан "Енергоатома".

Водночас очільник "Енергоатома" підкреслив, що не треба очікувати, що через це якось значно покращиться фінансова ситуація в компанії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.