"Энергоатом" выступает за полную отмену прайс-кэпов на рынке электроэнергии

"Мы изначально за то, чтобы вообще отменить эти прайс-кэпы и перейти на полностью рыночную модель", - сказал он.

Котин добавил, что недавнее повышение граничных цен поможет улучшить финансовое состояние "Энергоатома".

В то же время глава "Энергоатома" подчеркнул, что не следует ожидать, что из-за этого как-то значительно улучшится финансовая ситуация в компании.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.