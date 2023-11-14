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"Энергоатом" выступает за полную отмену прайс-кэпов на рынке электроэнергии

Фото: "Энергоатом" выступает за полную отмену прайс-кэпов на рынке электроэнергии (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" считает, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпы) необходимо полностью отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Энергоатома" Петра Котина в ходе заседания комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

"Мы изначально за то, чтобы вообще отменить эти прайс-кэпы и перейти на полностью рыночную модель", - сказал он.

Котин добавил, что недавнее повышение граничных цен поможет улучшить финансовое состояние "Энергоатома".

В то же время глава "Энергоатома" подчеркнул, что не следует ожидать, что из-за этого как-то значительно улучшится финансовая ситуация в компании.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

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ЭнергоатомЭлектроэнергия