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"Энергоатом" опроверг заявление оккупантов об остановке ЗАЭС

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Запорожская область, Суббота 06 мая 2023 17:42
"Энергоатом" опроверг заявление оккупантов об остановке ЗАЭС Фото: запорожская ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На сегодня, 6 мая, изменений в работе захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", - сообщили в компании.

По словам представителей компании, по состоянию на сегодняшний день, станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки.

Напомним, сегодня российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС.

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