"Энергоатом" опроверг заявление оккупантов об остановке ЗАЭС

На сегодня, 6 мая, изменений в работе захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Энергоатом ".

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", - сообщили в компании.

По словам представителей компании, по состоянию на сегодняшний день, станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки.

Напомним, сегодня российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.