"Энергоатом" снова призвал НКРЭКУ прекратить манипуляции трейдеров с ценами на РСВ

"НАЭК "Энергоатом" обеспокоена ситуацией, сложившейся на "рынке на сутки вперед" (РСВ), и призывает принять неотложные меры, чтобы положить конец манипуляциям на нем", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что уже цена на РСВ крайне нестабильна, манипулятивна и не отображает реального состояния дел на общем рынке электроэнергии. Соответственно, почти 90% электроэнергии "Энергоатом" продает по двусторонним договорам по фиксированной цене.

Очередной обвал цен на РСВ вследствие махинаций трейдеров привел к отказу этих же трейдеров-посредников от выполнения своих обязательств по оплате электроэнергии АЭС.

"Некоторые контрагенты "Энергоатома", ранее заключившие договоры купли-продажи электрической энергии вероятно для ее перепродажи на РСВ, распространяют информацию о своих намерениях отказаться от выполнения обязательств по этим договорам и якобы обратились с предложением прекратить поставки электроэнергии", - сообщила госкомпания.

В компании заявили, что в случае нарушения условий выполнения указанных договоров покупателями электроэнергии НАЭК будет обращаться в компетентные и уполномоченные органы с предложением ввести ограничения на дальнейшую деятельность таких компаний на рынке электрической энергии Украины.