"Энергоатом" снова призвал НКРЭКУ прекратить манипуляции трейдеров с ценами на РСВ

Национальная компания "Энергоатом" просит регулятор НКРЭКУ устранить манипуляции трейдеров с ценами на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" (РСВ).
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на заявление госкомпании.
"НАЭК "Энергоатом" обеспокоена ситуацией, сложившейся на "рынке на сутки вперед" (РСВ), и призывает принять неотложные меры, чтобы положить конец манипуляциям на нем", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что уже цена на РСВ крайне нестабильна, манипулятивна и не отображает реального состояния дел на общем рынке электроэнергии. Соответственно, почти 90% электроэнергии "Энергоатом" продает по двусторонним договорам по фиксированной цене.
Очередной обвал цен на РСВ вследствие махинаций трейдеров привел к отказу этих же трейдеров-посредников от выполнения своих обязательств по оплате электроэнергии АЭС.
"Некоторые контрагенты "Энергоатома", ранее заключившие договоры купли-продажи электрической энергии вероятно для ее перепродажи на РСВ, распространяют информацию о своих намерениях отказаться от выполнения обязательств по этим договорам и якобы обратились с предложением прекратить поставки электроэнергии", - сообщила госкомпания.
В компании заявили, что в случае нарушения условий выполнения указанных договоров покупателями электроэнергии НАЭК будет обращаться в компетентные и уполномоченные органы с предложением ввести ограничения на дальнейшую деятельность таких компаний на рынке электрической энергии Украины.
Напомним, еще в мае 2021 года Министерство энергетики, государственные компании "Энергоатом" и "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электрической энергии, которые являются причиной падения цен.
Тогда все предложения были отвергнуты комиссией. В ответ руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк обвинил главу Минэнерго Германа Галущенко в непрофессионализме.
2 июля из-за махинаций трейдеров, которые участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, случился очередной обвал цен. В ответ на это, ночью 4 июля НКРЭКУ решила запретить трейдерам заниматься ценовыми махинациями в течение 4 дней, до 8 июля включительно.