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Падение цен на электроэнергию стало результатом махинаций трейдеров, - Бутенко

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Киев, Воскресенье 04 июля 2021 10:41
Падение цен на электроэнергию стало результатом махинаций трейдеров, - Бутенко Фото: падение цен на электроэнергию стало результатом махинаций трейдеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке на сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, которые могут действовать под покровительством регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил генеральный директор "Д. Трейдинг" Виталий Бутенко.

"Падение цен на РСВ - это результат бесконтрольных манипуляций со стороны поставщиков/трейдеров электроэнергией, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора", - сообщил Бутенко.

Он подчеркнул, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.

По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря пробелам в законодательстве и несовершенстве правил работы на рынке электроэнергии, которые установил регулятор, скупают на аукционах электроэнергию в АЭС, Гарпока и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РДН.

"Даже поверхностный анализ показывает на сколько массовыми и "бесстрашными" стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", - подчеркнул Бутенко.

Напомним, накануне НКРЭКУ выразило возмущение уменьшением заработка приближенных к себе трейдеров из-за отказа реальных производителей - ТЭС и АЭС - продавать ток спекулянтам на РДН, и переходом на двусторонние договоры напрямую с потребителями.

При этом за несколько недель до этого руководство НКРЕКП и комитета ВР по вопросам энергетики на заседании СНБО призвали всех участников переходить на двусторонние договоры.

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