Падение цен на электроэнергию стало результатом махинаций трейдеров, - Бутенко

Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке на сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, которые могут действовать под покровительством регулятора НКРЭКУ.

"Падение цен на РСВ - это результат бесконтрольных манипуляций со стороны поставщиков/трейдеров электроэнергией, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора", - сообщил Бутенко.

Он подчеркнул, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.

По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря пробелам в законодательстве и несовершенстве правил работы на рынке электроэнергии, которые установил регулятор, скупают на аукционах электроэнергию в АЭС, Гарпока и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РДН.

"Даже поверхностный анализ показывает на сколько массовыми и "бесстрашными" стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", - подчеркнул Бутенко.