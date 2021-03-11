"Энергоатом" представил финансовый отчет за 2020 год

НАЭК "Энергоатом" по итогам 2020 года получил 45 млрд 648 млн грн чистого дохода от реализации продукции и 6 млрд 837,2 млн грн валовой прибыли. Показатель EBITDA (обозначает прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в 2020 году составляет 13,3 млрд грн.
Об этом говорится в финансовом отчете на сайте компании.
В то же время чистый убыток отражен на уровне 4,8 млрд грн. В компании отмечают, что он появился в результате факторов, не зависящих от предприятия. В частности:
"То есть операционно деятельность государственного предприятия прибыльна, а чистый убыток на уровне 4,8 млрд грн объясняется затратами компании на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов, потерями от выполнения ПСО и балансовых ограничений, а также огромной дебиторской задолженностью перед НАЭК "Энергоатом", - отмечают в компании.
Первый квартал 2021 года компания планирует завершить с прибылью.
Напомним, ранее в НАЭК "Энергоатом" подтвердили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили 10 февраля процессуальные действия на предприятии.
По словам и.о. президента компании Петра Котина, НАБУ расследует дело, которое касается подразделения "Энергоатом-Трейдинг", а именно продажи им электроэнергии в сентябре в прошлом году.
НАЭК "Энергоатом" - оператор всех действующих АЭС Украины, обеспечивает более 50% генерации электроэнергии в стране.