"Енергоатом" представив фінансовий звіт за 2020 рік

НАЕК "Енергоатом" за підсумками 2020 року отримав 45 млрд 648 млн грн чистого доходу від реалізації продукції та 6 млрд 837,2 млн грн валового прибутку. Показник EBITDA (позначає прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у 2020 році становить 13,3 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті на сайті компанії.

Водночас чистий збиток відображений на рівні 4,8 млрд грн. В компанії зазначають, що він з’явився внаслідок факторів, що не залежать від підприємства. Зокрема:

витрати на курсову різницю при обслуговуванні валютних кредитів (через значне зростання курсу євро та долара США протягом 2020 року збитки "Енергоатома" при обслуговуванні валютних кредитів становили 6 млрд 601 млн грн);

примусове скорочення обсягу товарної продукції з 80,6 млрд кВт-год до 73,7 млрд кВт-год згідно з прогнозним балансом, затвердженим Міненерго торік у квітні (через що "Енергоатом" недоотримав 4,7 млрд грн доходу).

прямі втрати через невідповідність собівартості виробленої АЕС електроенергії тій ціні, за якою "Енергоатом" в рамках покладених на нього урядом публічних спеціальних обов’язків (ПСО) постачає її для населення (таким чином "Енергоатом" фактично дотував населення на суму 40 млрд грн).

величезна заборгованість перед "Енергоатомом" (наразі це 22,6 млрд грн, з них 11,6 млрд грн - борг вже не функціонуючого держпідприємства "Енергоринок").

"Тобто операційно діяльність державного підприємства прибуткова, а чистий збиток на рівні 4,8 млрд грн пояснюється витратами компанії на курсову різницю при обслуговуванні валютних кредитів, втратами від виконання ПСО та балансових обмежень, а також величезною дебіторською заборгованістю перед НАЕК "Енергоатом", - наголошують в компанії.

Перший квартал 2021 року компанія планує завершити із чистим прибутком.