"Енергоатом" представив фінансовий звіт за 2020 рік

НАЕК "Енергоатом" за підсумками 2020 року отримав 45 млрд 648 млн грн чистого доходу від реалізації продукції та 6 млрд 837,2 млн грн валового прибутку. Показник EBITDA (позначає прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у 2020 році становить 13,3 млрд грн.
Про це йдеться у фінансовому звіті на сайті компанії.
Водночас чистий збиток відображений на рівні 4,8 млрд грн. В компанії зазначають, що він з’явився внаслідок факторів, що не залежать від підприємства. Зокрема:
"Тобто операційно діяльність державного підприємства прибуткова, а чистий збиток на рівні 4,8 млрд грн пояснюється витратами компанії на курсову різницю при обслуговуванні валютних кредитів, втратами від виконання ПСО та балансових обмежень, а також величезною дебіторською заборгованістю перед НАЕК "Енергоатом", - наголошують в компанії.
Перший квартал 2021 року компанія планує завершити із чистим прибутком.
Нагадаємо, раніше в НАЕК "Енергоатом" підтвердили, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводили 10 лютого процесуальні дії на підприємстві.
За словами в.о. президента компанії Петра Котіна, НАБУ розслідує справу, що стосується підрозділу "Енергоатом-Трейдинг", а саме продажу ним електроенергії у вересні минулоріч.
НАЕК "Енергоатом" - оператор усіх діючих АЕС України, забезпечує понад 50% генерації електроенергії в країні.