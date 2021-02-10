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Обыски в "Энергоатоме": в компании рассказали о подробностях дела

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 20:21
Обыски в "Энергоатоме": в компании рассказали о подробностях дела Фото: "Энергоатом" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В НАЭК "Энергоатом" подтвердили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили 10 февраля процессуальные действия. НАБУ расследует дело, которое касается подразделения "Энергоатом-Трейдинг", а именно продажи им электроэнергии в сентябре прошлого года.

Об этом сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в Facebook.

"Расследование продвигалось так, как продвигалось, пока на прошлой неделе я не встретился с руководителем НАБУ. Мы обсудили ситуацию в "Энергоатом-Трейдинг", я проинформировал Артема Сытника о проблемах энергорынка и детали стратегии продаж, и мы договорились об активизации сотрудничества в этом расследовании и стратегическую перспективу взаимодействия в целом", - сообщил Котин.

По его словам, в НАЭК "Энергоатом" получили запрос НАБУ от 5 февраля, в котором детективы просили до 15 февраля предоставить им необходимую информацию.

В компании даже создали рабочую группу для взаимодействия с правоохранительными органами.

"Хотя до определенного срока - 15 февраля - еще есть время, мы понимаем: чтобы придать процессуальный статус этим документам, требуется постановление суда. Именно поэтому мы и встретили сегодня детективов НАБУ, которые в свою очередь максимально корректно выполняли свои обязанности", - добавляет руководитель НАЭК "Энергоатом".

Щодо роботи детективів НАБУ Спостерігаючи за тим хайпом, який здійнявся довкола слідчих дій детективів НАБУ в...

Posted by Петро Котін on Wednesday, February 10, 2021

Он также отметил, что продолжается обычный рабочий процесс.

"НАЭК "Энергоатом" открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами и всесторонне способствует детективам НАБУ. Уважаемые коллеги, друзья! Не стоит додумывать то, чего нет, или спекулировать на этой теме. Мы заинтересованы в прозрачном и объективном расследовании и активно сотрудничать с правоохранительными органами и в дальнейшем", - подытожил Котин.

Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что бюро проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Они пов'связанные с продажей электроэнергии.

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