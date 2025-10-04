У "Енергоатомі" пояснили сезонні коливання цін на ринку "на добу наперед"

"Насамперед, визначу, що історично на РДН у вересні, коли спадає спека, але ще не прохолодно, спостерігається профіцит та відповідне зниження ціни. Так само як і в березні-квітні, коли суттєво знижується споживання після закінчення опалювального сезону, а генерації збільшуються за рахунок ВДЄ. Тобто, це сезонний фактор", - наголосив Хартмут.

Він також зазначив, що в серпні компанія успішно реалізувала електроенергію за двосторонніми договорами з поставкою на березень.

"Завдяки цьому було забезпечено фінансування виробничих потреб та виконання ПСО", - пояснив представник "Енергоатома".

Разом із тим, у вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами.

"Протягом вересня деякі покупці за двосторонніми договорами відмовляються від виконання своїх зобов'язань, що порушує умови укладених контрактів", - підкреслив він.