В "Энергоатоме" объяснили сезонные колебания цен на рынке "на сутки вперед"

"Прежде всего, определю, что исторически на РСВ в сентябре, когда спадает жара, но еще не прохладно, наблюдается профицит и соответствующее снижение цены. Так же как и в марте-апреле, когда существенно снижается потребление после окончания отопительного сезона, а генерации увеличиваются за счет ВДЕ. То есть, это сезонный фактор", - подчеркнул Хартмут.

Он также отметил, что в августе компания успешно реализовала электроэнергию по двусторонним договорам с поставкой на март.

"Благодаря этому было обеспечено финансирование производственных нужд и выполнения ПСО", - пояснил представитель "Энергоатома".

Вместе с тем, в сентябре возникли проблемы с выполнением контрактов некоторыми трейдерами.

"В течение сентября некоторые покупатели по двусторонним договорам отказываются от выполнения своих обязательств, что нарушает условия заключенных контрактов", - подчеркнул он.