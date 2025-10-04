ua en ru
У "Енергоатомі" пояснили сезонні коливання цін на ринку "на добу наперед"

Україна, Субота 04 жовтня 2025 13:45
У "Енергоатомі" пояснили сезонні коливання цін на ринку "на добу наперед" Фото: "Енергоатом" пояснив сезонні коливання цін на ринку "на добу наперед" (energoatom.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Енергоатом" пояснила причини падіння цін на ринку "на добу наперед" (РДН) у вересні. За словами представника компанії Якоба Хартмута, динаміка вартості електроенергії є закономірною та пов’язана із сезонними факторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника компанії Якоба Хартмута.

"Насамперед, визначу, що історично на РДН у вересні, коли спадає спека, але ще не прохолодно, спостерігається профіцит та відповідне зниження ціни. Так само як і в березні-квітні, коли суттєво знижується споживання після закінчення опалювального сезону, а генерації збільшуються за рахунок ВДЄ. Тобто, це сезонний фактор", - наголосив Хартмут.

Він також зазначив, що в серпні компанія успішно реалізувала електроенергію за двосторонніми договорами з поставкою на березень.

"Завдяки цьому було забезпечено фінансування виробничих потреб та виконання ПСО", - пояснив представник "Енергоатома".

Разом із тим, у вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами.

"Протягом вересня деякі покупці за двосторонніми договорами відмовляються від виконання своїх зобов'язань, що порушує умови укладених контрактів", - підкреслив він.

Ціни на ринку електроенергії у вересні

Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко тоді заявив, що падіння цін на електроенергію у вересні відповідає прогнозам і ринковій логіці.

