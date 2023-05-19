"Енергоатом" несе великі витрати через діючий тариф на електроенергію для населення, - НКРЕКП

"Енергоатом" покриває близько 90% обсягів фінансового навантаження, необхідного для виконання спеціальних обов’язків та несе великі фінансові витрати в межах виконання ПСО. За 1 квартал 2023 року вартість послуги становила 72,6 % від чистого доходу компанії від продажу електроенергії, при цьому валовий прибуток "Енергоатому" у розмірі 29,7 млрд грн не перекриває витрати на Послугу ПСО в розмірі 30,34 млрд грн", - йдеться в документі.

Зазначається, що після вирахування витрат на послугу ПСО з чистого доходу - на операційну діяльність "Енергоатома" залишається лише 11,5 млрд грн при мінімальній потребі у 18,4 млрд грн.

Через цю ситуацію у "Енергоатома" не вистачає коштів для оплати обов’язкових витрат.

"Заробітної плати, сплати податків, фінансових витрат, охорону й оборону об’єктів АЕС, поступового погашення заборгованості перед НЕК "Укренерго", закупівлю ядерних матеріалів у СхідГЗК та водночас Компанії необхідно фінансувати виробничу програму, постачання ядерного палива, ремонти, інвестиційну програму та інші заходи", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявляв, що для ремонту енергоінфраструктури Київщини ймовірно потрібно буде підняти тариф на електрику.