"Энергоатом" несет большие расходы из-за действующего тарифа на электроэнергию для населения, - НКРЭКУ

"Энергоатом" покрывает около 90% объемов финансовой нагрузки, необходимой для выполнения специальных обязанностей и несет большие финансовые затраты в рамках выполнения ПСО. За 1 квартал 2023 года стоимость услуги составила 72,6% от чистого дохода компании от продажи электроэнергии, при этом валовая прибыль "Энергоатома" в размере 29,7 млрд грн не перекрывает расходы на Услугу ПСО в размере 30,34 млрд грн", - говорится в документе.

Отмечается, что после вычета расходов на услугу ПСО из чистого дохода на операционную деятельность "Энергоатома" остается только 11,5 млрд грн при минимальной потребности в 18,4 млрд грн.

Из-за этой ситуации у "Энергоатома" не хватает средств для оплаты обязательных расходов.

"Заработной платы, уплаты налогов, финансовых затрат, охраны и обороны объектов АЭС, постепенного погашения задолженности перед НЭК "Укрэнерго", закупки ядерных материалов в ВосточнГОКе и в то же время Компании необходимо финансировать производственную программу, поставки ядерного топлива, ремонты, инвестиционную программу и другие мероприятия", - отметили в "Энергоатоме".

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявлял, что для ремонта энергоинфраструктуры Киевщины, вероятно, нужно будет поднять тариф на электричество.