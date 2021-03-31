"Энергоатом" в I квартале 2021 улучшил финансовые показатели

По сравнению с IV кварталом 2020-го доходы НАЭК "Энергоатом" выросли на 3 млрд 664 млн 523 тыс. грн, или на 29%; по сравнению с І кварталом 2020 года - на 1 млрд 834 млн 151 тыс. грн, или на 13%.

Как отмечают в компании, основными факторами положительной динамики роста доходов в первом квартале стали:

стабильные поступления средств за электроэнергию, реализованную на аукционе 21 декабря 2020 г.;

сокращение на 37,4 суток сроков ремонтных кампаний на энергоблоках. Это позволило увеличить объемы производства на 773 млн кВт-ч электроэнергии, что на 19% больше выработка в течение аналогичного периода 2020 года, и в полной мере обеспечить потребности населения в холодные периоды, не допустив веерных отключений;

частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" за ранее отпущенную электроэнергию.

"При этом более половины производимой электроэнергии "Энергоатом" продолжает поставлять населению по 15 коп. за кВт-ч (при тарифе для населения - 1,68 грн за кВт-ч) и получил за это от ГарПока только 358,8 млн грн, или 19% от суммы полного расчета, которая составляет 1,9 млрд грн", - добавляют в НАЭК.

По итогам первого квартала "Энергоатом" рассчитывает получить чистую прибыль и уплатить несколькомиллионые дивиденды в государственный бюджет.