"Энергоатом" в I квартале 2021 улучшил финансовые показатели

По итогам І квартала 2021 года НАЭК "Энергоатом" улучшил финансовые показатели. Госпредприятие получило 16 млрд 438 млн 251 тыс. грн чистого дохода от реализации своей продукции.
Об этом говорится на сайте компании.
По сравнению с IV кварталом 2020-го доходы НАЭК "Энергоатом" выросли на 3 млрд 664 млн 523 тыс. грн, или на 29%; по сравнению с І кварталом 2020 года - на 1 млрд 834 млн 151 тыс. грн, или на 13%.
Как отмечают в компании, основными факторами положительной динамики роста доходов в первом квартале стали:
"При этом более половины производимой электроэнергии "Энергоатом" продолжает поставлять населению по 15 коп. за кВт-ч (при тарифе для населения - 1,68 грн за кВт-ч) и получил за это от ГарПока только 358,8 млн грн, или 19% от суммы полного расчета, которая составляет 1,9 млрд грн", - добавляют в НАЭК.
По итогам первого квартала "Энергоатом" рассчитывает получить чистую прибыль и уплатить несколькомиллионые дивиденды в государственный бюджет.
Напомним, НАЭК "Энергоатом" по итогам 2020 года получил 45 млрд 648 млн грн чистого дохода от реализации продукции и 6 млрд 837,2 млн грн валовой прибыли. Показатель EBITDA (обозначает прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в 2020 году составляет 13,3 млрд грн.