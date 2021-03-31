"Енергоатом" у I кварталі 2021 покращив фінансові показники

Порівнянно з IV кварталом 2020-го доходи НАЕК "Енергоатом" зросли на 3 млрд 664 млн 523 тис. грн, або на 29%; порівняно ж з І кварталом 2020 року - на 1 млрд 834 млн 151 тис. грн, або на 13%.

Як зазначають у компанії, основними факторами позитивної динаміки зростання доходів у першому кварталі стали:

стабільні надходження коштів за електроенергію, реалізовану на аукціоні 21 грудня 2020 р.;

скорочення на 37,4 доби термінів ремонтних кампаній на енергоблоках. Це дало змогу збільшити обсяги виробництва на 773 млн кВт-год електроенергії, що на 19% більше за виробіток упродовж аналогічного періоду 2020 року, та повною мірою забезпечити потреби населення у холодні періоди, не допустивши віялових відключень;

часткове погашення боргів ДП "Гарантований покупець" і НЕК "Укренерго" за раніше відпущену електроенергію.

"При цьому понад половину виробленої електроенергії "Енергоатом" продовжує постачати населенню по 15 коп. за кВт-год (при тарифі для населення - 1,68 грн за кВт-год) і отримав за це від ГарПока лише 358,8 млн грн, або 19% суми повного розрахунку, яка становить 1,9 млрд грн", - додають в НАЕК.

За підсумками першого кварталу "Енергоатом" розраховує отримати чистий прибуток і сплатити кількасотмільйонні дивіденди до державного бюджету.