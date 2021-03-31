"Енергоатом" у I кварталі 2021 покращив фінансові показники

За підсумками І кварталу 2021 року НАЕК "Енергоатом" покращив фінансові показники. Держпідприємство отримало 16 млрд 438 млн 251 тис. грн чистого доходу від реалізації своєї продукції.
Про це йдеться на сайті компанії.
Порівнянно з IV кварталом 2020-го доходи НАЕК "Енергоатом" зросли на 3 млрд 664 млн 523 тис. грн, або на 29%; порівняно ж з І кварталом 2020 року - на 1 млрд 834 млн 151 тис. грн, або на 13%.
Як зазначають у компанії, основними факторами позитивної динаміки зростання доходів у першому кварталі стали:
"При цьому понад половину виробленої електроенергії "Енергоатом" продовжує постачати населенню по 15 коп. за кВт-год (при тарифі для населення - 1,68 грн за кВт-год) і отримав за це від ГарПока лише 358,8 млн грн, або 19% суми повного розрахунку, яка становить 1,9 млрд грн", - додають в НАЕК.
За підсумками першого кварталу "Енергоатом" розраховує отримати чистий прибуток і сплатити кількасотмільйонні дивіденди до державного бюджету.
Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" за підсумками 2020 року отримав 45 млрд 648 млн грн чистого доходу від реалізації продукції та 6 млрд 837,2 млн грн валового прибутку. Показник EBITDA (позначає прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у 2020 році становить 13,3 млрд грн.