"Энергоатом" представил финансовый отчет за 2020 год

НАЭК "Энергоатом" по итогам 2020 года получил 45 млрд 648 млн грн чистого дохода от реализации продукции и 6 млрд 837,2 млн грн валовой прибыли. Показатель EBITDA (обозначает прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в 2020 году составляет 13,3 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете на сайте компании.

В то же время чистый убыток отражен на уровне 4,8 млрд грн. В компании отмечают, что он появился в результате факторов, не зависящих от предприятия. В частности:

расходы на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов (из-за значительного роста курса евро и доллара США в течение 2020 года убытки "Энергоатома" при обслуживании валютных кредитов составили 6 млрд 601 млн грн);

принудительное сокращение объема товарной продукции с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч в соответствии с прогнозным балансом, утвержденным Минэнерго в прошлом году в апреле (из-за чего "Энергоатом" недополучил 4,7 млрд грн дохода)

прямые потери из-за несоответствия себестоимости производимой АЭС электроэнергии той цене, по которой "Энергоатом" в рамках возложенных на него правительством публичных специальных обязательств (ПСО) поставляет ее для населения (таким образом, "Энергоатом" фактически дотировал население на сумму 40 млрд грн).

огромная задолженность перед "Энергоатомом" (сейчас это 22,6 млрд грн, из них 11,6 млрд грн - долг уже не функционирующего госпредприятия "Энергорынок").

"То есть операционно деятельность государственного предприятия прибыльна, а чистый убыток на уровне 4,8 млрд грн объясняется затратами компании на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов, потерями от выполнения ПСО и балансовых ограничений, а также огромной дебиторской задолженностью перед НАЭК "Энергоатом", - отмечают в компании.

Первый квартал 2021 года компания планирует завершить с прибылью.