Без світла та тепла, фронт за два кілометри від міста: яка ситуація у Покровську

"До околиць міста залишається десь пару кілометрів, скажемо так, до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - розповів Добряк.

За його словами, росіяни використовують повністю всю номенклатуру яка у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які біля міста. Мова як і про Це FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи.

"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена вщент. Подекуди в нас працюють точки роздачі води і декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає. Що стосується кількості людей, то в місті залишається близько 7 тисяч. Діточок, слава богу, немає," - сказав він.

Бої за Покровськ

Російська армія з початку осені поставила собі за мету захопити місто Покровськ. За словами представника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.