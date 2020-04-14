Фото: Максим Тимченко (lb.ua)

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что системный кризис в энергоотрасли, продолжающийся с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины

Административное давление и ручное регулирование энергорынка привели к кризису в отрасли, который приводит к остановке энергетических предприятий. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что системный кризис в энергоотрасли, продолжающийся с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий.

По его словам, из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. В результате генерирующие и угледобывающие предприятия несут огромные убытки и вынуждены приостанавливать работу.

"На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое", - сообщил Тимченко.

Ранее он также сообщил, что с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

Напомним, ранее Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности в обращении к президенту заявил о коллапсе в электроэнергетике и призвал принять безотлагательные меры для вывода отрасли из кризиса.

Ранее народный депутат, глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что кризис в угледобыче вызван энергетической политикой, которую курирует глава парламентского комитета Андрей Герус. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.