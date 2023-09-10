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Енергетиків ДТЕК відзначили державними нагородами Кабміну

Неділя 10 вересня 2023 13:46
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Енергетиків ДТЕК відзначили державними нагородами Кабміну Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів відзначив енергетиків ДТЕК за особистий внесок у забезпечення українців світлом під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Почесні грамоти вручили старшому майстру Олегу Брагарнику, інженеру Володимиру Бурдіяну, електромонтеру Сергію Сухомлину, провідному інженеру Віктору Карпусю та електромонтеру Василю Капцову за особистий внесок у відновлення мереж після бойових дій та забезпечення діяльності енергосистеми в умовах воєнного часу.

В компанії підкреслили, що пишаються кожним своїм співробітників, який, ризикуючи власним життям, тримає енергетичний фронт.

Нагадаємо, раніше енергетики ДТЕК отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів. За проявлену мужність їх нагородили відзнакою президента "За оборону України".

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