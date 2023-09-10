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Энергетиков ДТЭК отметили государственными наградами Кабмина

Воскресенье 10 сентября 2023 13:46
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Энергетиков ДТЭК отметили государственными наградами Кабмина Фото: энергетиков ДТЭК отметили государственными наградами Кабмина
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров отметил энергетиков ДТЭК за личный вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Почетные грамоты вручили старшему мастеру Олегу Брагарнику, инженеру Владимиру Бурдиану, электромонтеру Сергею Сухомлину, ведущему инженеру Виктору Карпусю и электромонтеру Василию Капцову за личный вклад в возобновление сетей после боевых действий и обеспечение деятельности энергосистемы в условиях военного времени.

В компании подчеркнули, что гордятся каждым своим сотрудником, который, рискуя собственной жизнью, держит энергетический фронт.

Напомним, ранее энергетики ДТЭК получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов. За проявленное мужество их наградили отличием президента "За оборону Украины".

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