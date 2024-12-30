Енергетики звернулись до українців із важливим нагадуванням: встигнути треба до 3 січня

Коли потрібно передати покази лічильника

"Шановні клієнти! А ми нагадуємо про те, що вже настав час передати покази лічильників", - йдеться у повідомленні компанії на офіційному сайті.

Зазначається, що передавши покази до 3 січня 2025 року, громадяни отримають рахунок від свого постачальника лише за фактично спожиту електроенергію.

"Просимо передавати покази виключно за можливості безпечного доступу до лічильника", - підсумували у ДТЕК.

Нагадування клієнтам від ДТЕК (скриншот: dtek-kem.com.ua)

Зазначимо, що група ДТЕК (DTEK Group) - диверсифікований енергетичний холдинг, до складу якого входять 6 бізнесів та корпоративний університет Academy DTEK.

В цілому обсяг споживання електричної енергії клієнтами ДТЕК визначається за календарний місяць: з 1 числа місяця, що минув, по 1 число поточного місяця.

Тим часом передавати покази лічильника потрібно:

за 2 дні до кінця місяця

впродовж 3 днів наступного місяця

У ДТЕК пояснюють: покази лічильника, передані в інші числа місяця, будуть зараховані як покази на поточну дату (дату передачі показань).

При цьому покази лічильника, передані в інші числа місяця, вважаються вихідними даними для визначення розрахунковим шляхом показів лічильника на перше число поточного календарного місяця.

Тобто обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог чинного законодавства).