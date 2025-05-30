Енергетики звернулись до українців через зміну погоди: що сталось

До України повернулась сонячна погода, що вже відчутно впливає на енергоспоживання. Вдень воно знижується, оскільки багато побутових і комерційних споживачів переходять на живлення від сонячних електростанцій.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укренерго".
У компанії зазначають, що за три роки повномасштабної війни кількість встановлених сонячних панелей суттєво зросла. У ясну погоду частина українців не лише живиться автономно, а й передає надлишки енергії в загальну мережу.
Водночас поки не настав пік використання кондиціонерів, енергетики закликають громадян переносити активне енергоспоживання на денні години - з 10:00 до 18:00. Це дозволить:
"Укренерго" нагадує, що використання потужних електроприладів саме вдень - це не лише зручно, а й енергоефективно та важливо для стабільності системи.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні змінюється стандарт напруги з 220 В на 230 В. У ДТЕК заспокоюють: техніка не згорить, змінювати проводку не потрібно. Більшість приладів витримують до 250 В. Радять не перевантажувати мережу в пікові години та за потреби перевірити стару проводку на зношеність.
РБК-Україна також писало, що у сучасних квартирах стандартної кількості розеток уже недостатньо через зростання числа електроприладів. Щоб уникнути незручностей і ризиків, важливо заздалегідь планувати електропроводку: по 8-12 розеток на кухні, не менше 4 у медіазоні, окремі точки для робочих місць і ґаджетів. Також важливе правильне розташування і висота розеток у кожній зоні.
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