Енергетики звернулись до українців через зміну погоди: що сталось

У компанії зазначають, що за три роки повномасштабної війни кількість встановлених сонячних панелей суттєво зросла. У ясну погоду частина українців не лише живиться автономно, а й передає надлишки енергії в загальну мережу.

Водночас поки не настав пік використання кондиціонерів, енергетики закликають громадян переносити активне енергоспоживання на денні години - з 10:00 до 18:00. Це дозволить:

знизити навантаження на мережу;

уникнути перевантажень і вимушених обмежень роботи електростанцій;

допомогти у балансуванні енергосистеми.

"Укренерго" нагадує, що використання потужних електроприладів саме вдень - це не лише зручно, а й енергоефективно та важливо для стабільності системи.