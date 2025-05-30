Энергетики обратились к украинцам из-за изменения погоды: что произошло

В Украину вернулась солнечная погода, что уже ощутимо влияет на энергопотребление. Днем оно снижается, поскольку многие бытовые и коммерческие потребители переходят на питание от солнечных электростанций.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".
В компании отмечают, что за три года полномасштабной войны количество установленных солнечных панелей существенно возросло. В ясную погоду часть украинцев не только питается автономно, но и передает излишки энергии в общую сеть.
В то же время пока не наступил пик использования кондиционеров, энергетики призывают граждан переносить активное энергопотребление на дневные часы - с 10:00 до 18:00. Это позволит:
"Укрэнерго" напоминает, что использование мощных электроприборов именно днем - это не только удобно, но и энергоэффективно и важно для стабильности системы.
Напомним, с 1 июля 2025 года в Украине меняется стандарт напряжения с 220 В на 230 В. В ДТЭК успокаивают: техника не сгорит, менять проводку не нужно. Большинство приборов выдерживают до 250 В. Советуют не перегружать сеть в пиковые часы и при необходимости проверить старую проводку на изношенность.
РБК-Украина также писало, что в современных квартирах стандартного количества розеток уже недостаточно из-за роста числа электроприборов. Чтобы избежать неудобств и рисков, важно заранее планировать электропроводку: по 8-12 розеток на кухне, не менее 4 в медиазоне, отдельные точки для рабочих мест и гаджетов. Также важно правильное расположение и высота розеток в каждой зоне.
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