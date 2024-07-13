Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо

Ситуація зі світлом в Україні

Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих атак РФ довелося ще більше посилити графіки відключення світла.

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як повідомлялося, якщо припустити, що доведеться вимикати одразу 5 черг споживачів, світло в такому разі буде лише 4 години на добу.

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