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Энергетики изменили графики отключения света: что известно

Фото: энергетики изменили графики отключения света 13 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

13 июля энергетики изменили графики отключения света в Украине. С 14:00 будут действовать не две, а три очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток", - говорится в сообщении.

В настоящее время применяются ограничения объемом двух очередей одновременно

"Причина усиления ограничений - аномальная жара и выше прогнозного уровень потребления", - добавили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

Из-за аномальной жары в Украине в последнюю неделю энергетикам на фоне массированных атак РФ, пришлось еще больше ужесточить графики отключения света.

Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Как сообщалось, если предположить, что придется выключать сразу 5 очередей потребителей, свет в таком случае будет всего 4 часа в сутки.

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