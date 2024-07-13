Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо

13 липня енергетики змінили графіки відключення світла в Україні. З 14:00 діятимуть не дві, а три черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби", - йдеться у повідомленні. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно "Причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання", - додали в "Укренерго".