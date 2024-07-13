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Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо

Україна, Субота 13 липня 2024 10:53
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Енергетики змінили графіки відключень світла: що відомо Фото: енергетики змінили графіки відключення світла 13 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

13 липня енергетики змінили графіки відключення світла в Україні. З 14:00 діятимуть не дві, а три черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби", - йдеться у повідомленні.

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно

"Причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання", - додали в "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Через аномальну спеку в Україні в останній тиждень енергетикам на тлі масованих атак РФ довелося ще більше посилити графіки відключення світла.

Енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як повідомлялося, якщо припустити, що доведеться вимикати одразу 5 черг споживачів, світло в такому разі буде лише 4 години на добу.

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