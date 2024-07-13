Энергетики изменили графики отключения света: что известно

13 июля энергетики изменили графики отключения света в Украине. С 14:00 будут действовать не две, а три очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Сегодня, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток", - говорится в сообщении.

В настоящее время применяются ограничения объемом двух очередей одновременно

"Причина усиления ограничений - аномальная жара и выше прогнозного уровень потребления", - добавили в "Укрэнерго".