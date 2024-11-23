Енергетики заживили Запорізьку АЕС

Так, енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли.

"Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас, за його словами, ситуація на станції залишається загрозливою.

"Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції”, - зазначив міністр.