Энергетики запитали Запорожскую АЭС

Энергетики восстановили одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция была на грани блэкаута с 21 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
Так, энергетики возобновили работу высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, поврежденной из-за вражеских обстрелов.
"В течение этой недели Запорожская АЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за постоянных вражеских обстрелов. В настоящее время работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, возобновлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.
В то же время, по его словам, ситуация на станции остается угрожающей.
"В очередной раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр.
Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и город Энергодар. в котором находится объект, во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Россияне, оккупировав ЗАЭС, не следять за ее безопасностью. Станция постоянно бывает на грани блэката. Если брать текущую неделю, то за последние 7 дней подобная ситуация случалась уже дважды. Так, ЗАЭС была на грани блэкаута 16 и 21 ноября.
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