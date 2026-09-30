Енергетики закликають підвищити прайс-кепи перед зимою: яку ціну пропонує ФРУПЕК

У Федерації наголошують, що Україна входить у черговий складний опалювальний сезон після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру.

За наведеними у зверненні даними Міністерства енергетики, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики, а особливо значних пошкоджень зазнала теплова генерація.



"Тому надзвичайно важливо, щоб на початок та протягом усього опалювального сезону енергогенеруючі компанії мали достатній ресурс для оперативної закупівлі обладнання і матеріалів, проведення аварійно-відновлювальних робіт, формування необхідних запасів та швидкого повернення пошкоджених потужностей у систему", - йдеться у зверненні Федерації.



У документі підкреслюється, що теплова генерація залишається критично важливою для проходження пікових навантажень та балансування енергосистеми.

У разі нових атак узимку швидкість аварійних ремонтів безпосередньо впливатиме на обсяг доступної генерації та можливі обмеження для споживачів.

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"У цьому контексті рівень прайс-кепів має відповідати реальним умовам роботи генерації під час воєнного стану та не створювати додаткових обмежень для залучення доступних потужностей у години найбільшої потреби енергосистеми", - наголосили у Федерації.



Як відомо, НКРЕКП 24 вересня схвалила проєкт постанови, яким пропонується встановити максимальну граничну ціну на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку - 17 000 грн/МВт·год.