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Енергетики закликають підвищити прайс-кепи перед зимою: яку ціну пропонує ФРУПЕК

17:18 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Бойко
Прайс-кепи на електроенергію можуть підвищити (фото: GettyImages)

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала НКРЕКП встановити максимальні граничні ціни на організованих сегментах ринку електроенергії на рівні 18 000 грн/МВт·год та зафіксувати їх на період осінньо-зимового сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист ФРУПЕК до НКРЕКП, який є у розпорядженні редакції.

У Федерації наголошують, що Україна входить у черговий складний опалювальний сезон після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру.

За наведеними у зверненні даними Міністерства енергетики, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики, а особливо значних пошкоджень зазнала теплова генерація.

"Тому надзвичайно важливо, щоб на початок та протягом усього опалювального сезону енергогенеруючі компанії мали достатній ресурс для оперативної закупівлі обладнання і матеріалів, проведення аварійно-відновлювальних робіт, формування необхідних запасів та швидкого повернення пошкоджених потужностей у систему", - йдеться у зверненні Федерації.

У документі підкреслюється, що теплова генерація залишається критично важливою для проходження пікових навантажень та балансування енергосистеми.

У разі нових атак узимку швидкість аварійних ремонтів безпосередньо впливатиме на обсяг доступної генерації та можливі обмеження для споживачів.

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"У цьому контексті рівень прайс-кепів має відповідати реальним умовам роботи генерації під час воєнного стану та не створювати додаткових обмежень для залучення доступних потужностей у години найбільшої потреби енергосистеми", - наголосили у Федерації.

Як відомо, НКРЕКП 24 вересня схвалила проєкт постанови, яким пропонується встановити максимальну граничну ціну на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку - 17 000 грн/МВт·год.

Водночас ми також писали про те, що перший віцепрем'єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишатимуться незмінними.

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ЕлектроенергіяОпалювальный сезонЕнергетики