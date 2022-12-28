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Енергетики за добу повернули світло майже 3 тисячам родин, - ДТЕК

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Середа 28 грудня 2022 17:10
Енергетики за добу повернули світло майже 3 тисячам родин, - ДТЕК Фото: енергетики за добу повернули світло майже 3 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади компанії ДТЕК з дозволу військових виконали ремонти обладнання та відновили світло для жителів 18 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Так, протягом останньої доби вдалося поновити роботу електромереж для 1,2 тисячі родин у 5 населених пунктах Дніпропетровської області та 1,6 тисячі родин у 3 населених пунктах Донецької області.

"Без світла залишаються 99 населених пунктів Донеччини, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 308 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції й вузлові підстанції.

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Електроенергія ДТЕК
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