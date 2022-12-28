Энергетики за сутки вернули свет почти 3 тысячам семей, - ДТЭК

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады компании ДТЭК с разрешения военных выполнили ремонт оборудования и восстановили свет для жителей 18 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Так, за последние сутки удалось возобновить работу электросетей для 1,2 тысяч семей в 5 населенных пунктах Днепропетровской области и 1,6 тысяч семей в 3 населенных пунктах Донецкой области.

"Без света остаются 99 населенных пунктов Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 308 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.