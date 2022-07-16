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Энергетики восстановили разрушенную оккупантами высоковольтную опору на высоте 30 метров

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Суббота 16 июля 2022 12:17
Энергетики восстановили разрушенную оккупантами высоковольтную опору на высоте 30 метров Фото: энергетики восстановили разрушенную оккупантами высоковольтную опору на высоте 30 метров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Специалисты национальной энергетической компании "Укрэнерго" восстановили разрушенную русскими оккупантами опору высоковольтной линии электропередачи, смонтировав ее части на месте повреждения на высоте до 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию в Facebook.

"Российский снаряд сбил часть одной из опор воздушной линии 750 кВ. В мирное время после такого повреждения сопротивления бы демонтировали, потом собрали бы на земле новую, и подняли с помощью специального оборудования. Но война не дает на это времени, ведь чем быстрее мы восстанавливаем сети, тем надежнее работает энергосистема", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам "Укрэнерго" пришлось поднимать автокраном тяжелые металлические уголки и собирать верхушку опоры на высоте 30 метров.

В компании подчеркнули, что необходимость в таких работах возникает крайне редко, поэтому в практике "Укрэнерго" это лишь второй подобный случай.

"Верхолазные работы сами по себе непростые, а когда на высоте надо еще и монтировать верхушку опоры, то это, как говорится, задача со звездочкой. Но наши ребята отработали слаженно и профессионально", - добавил начальник строительно-ремонтного центра Западного региона Богдан Гетьман.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Укрэнерго Электроэнергия
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