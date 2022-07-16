Энергетики восстановили разрушенную оккупантами высоковольтную опору на высоте 30 метров

Специалисты национальной энергетической компании "Укрэнерго" восстановили разрушенную русскими оккупантами опору высоковольтной линии электропередачи, смонтировав ее части на месте повреждения на высоте до 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию в Facebook .

"Российский снаряд сбил часть одной из опор воздушной линии 750 кВ. В мирное время после такого повреждения сопротивления бы демонтировали, потом собрали бы на земле новую, и подняли с помощью специального оборудования. Но война не дает на это времени, ведь чем быстрее мы восстанавливаем сети, тем надежнее работает энергосистема", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам "Укрэнерго" пришлось поднимать автокраном тяжелые металлические уголки и собирать верхушку опоры на высоте 30 метров.

В компании подчеркнули, что необходимость в таких работах возникает крайне редко, поэтому в практике "Укрэнерго" это лишь второй подобный случай.

"Верхолазные работы сами по себе непростые, а когда на высоте надо еще и монтировать верхушку опоры, то это, как говорится, задача со звездочкой. Но наши ребята отработали слаженно и профессионально", - добавил начальник строительно-ремонтного центра Западного региона Богдан Гетьман.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.