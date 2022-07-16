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Енергетики відновили зруйновану окупантами високовольтну опору на висоті 30 метрів

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Субота 16 липня 2022 12:17
Енергетики відновили зруйновану окупантами високовольтну опору на висоті 30 метрів Фото: енергетики відновили зруйновану окупантами високовольтну опору на висоті 30 метрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Фахівці національної енергетичної компанії "Укренерго" відновили зруйновану російськими окупантами опору високовольтної лінії електропередачі, змонтувавши її частини на місці пошкодження на висоті до 30 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Facebook.

"Російський снаряд збив частину однієї з опор повітряної лінії 750 кВ. В мирний час після такого пошкодження опору б демонтували, потім зібрали б на землі нову, і підняли за допомогою спеціального обладнання. Але війна не дає на це часу, адже що швидше ми відновлюємо мережі, то надійніше працює енергосистема", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівцям "Укренерго" довелося підіймати автокраном важкі металеві кутники та збирати верхівку опори на висоті 30 метрів.

В компанії підкреслили, що необхідність в таких роботах виникає вкрай рідко, тому в практиці "Укренерго" це лише другий подібний випадок.

"Верхолазні роботи самі по собі непрості, а коли на висоті треба ще і монтувати верхівку опори, то це, як то кажуть, завдання із зірочкою. Але наші хлопці відпрацювали злагоджено та професійно", - додав начальник будівельно-ремонтного центру Західного регіону Богдан Гетьман.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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