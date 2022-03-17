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Энергетики восстановили электроснабжение более 5000 домов Донецкой области, - ДТЭК

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Четверг 17 марта 2022 12:35
Энергетики восстановили электроснабжение более 5000 домов Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики восстановили электроснабжение более 5000 домов Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки ремонтные бригады энергетиков вернули свет в 5100 домохозяйств в 6 районах Донецкой области, пострадавших от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"По состоянию на 16 марта удалось вернуть в Авдеевском, Бахмутском, Константиновском, Краматорском, Лиманском и Торецком районах Донецкой области. Всего - для 5100 тысяч семей. Некоторые из них были без света по меньшей мере 3 дня", - сообщили в компании.

Кроме того, от подстанций ДТЭК Днепровские электросети запитали часть Николаевской области, которая из-за вражеских обстрелов более суток была без света и обратились за помощью в соседнюю Днепропетровскую область.

"Наши специалисты понимают важность электроснабжения в военных условиях. Поэтому оперативно запитали от подстанции ДТЭК Днепровские электросети шесть подстанций 35кВ, восстановив электроснабжение для потребителей северной части Николаевского региона", - отметили в компании.

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ДТЭК Электроэнергия Донецкая область
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