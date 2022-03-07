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Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Понедельник 07 марта 2022 12:19
Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За последние сутки энергетики ДТЭК вернули свет около 30 тысяч домов в 32 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Аварийные работы проводятся как только энергетики получают разрешение на ремонты от Вооруженных сил Украины.

За сутки удалось вернуть свет в 28 тысяч семей в 28 населенных пунктов Киевской области, которые были полностью или частично обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

"Также в Белой Церкви наши специалисты вернули свет в дома частного сектора, пострадавших от ночного обстрела", - отметили в ДТЭК.

В Донецкой области вернули 2000 семей в Северном, Водяном, Опытном и Торецке Бахмутского района, регулярно страдающих из-за вражеских обстрелов.

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ДТЭК Киевская область
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