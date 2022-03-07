Енергетики відновили електропостачання 30 тисяч домівок у Київській та  Донецькій областях, - ДТЕК

За останню добу енергетики ДТЕК повернули світло близько 30 тисячам домівок в 32 населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Аварійні роботи проводяться щойно енергетики отримують дозвіл на ремонти від Збройних сил України.

За добу вдалося повернути світло у 28 тисяч родин у 28 населених пунктів Київської області, що були повністю або частково знеструмлені через обстріли російських окупантів.

"Також в Білій Церкві наші фахівці повернули світло в будинки приватного сектору, що постраждали від нічного обстрілу", - зазначили в ДТЕК.

В Донецькій світло повернули 2000 родин в Сєверному, Водяному, Опитному та Торецьку Бахмутського району, що регулярно страждають через ворожі обстріли.