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Енергетики відновили електропостачання 30 тисяч домівок у Київській та  Донецькій областях, - ДТЕК

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Понеділок 07 березня 2022 12:19
Енергетики відновили електропостачання 30 тисяч домівок у Київській та  Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики відновили електропостачання 30 тисяч домівок у Київській та  Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За останню добу енергетики ДТЕК повернули світло близько 30 тисячам домівок в 32 населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Аварійні роботи проводяться щойно енергетики отримують дозвіл на ремонти від Збройних сил України.

За добу вдалося повернути світло у 28 тисяч родин у 28 населених пунктів Київської області, що були повністю або частково знеструмлені через обстріли російських окупантів.

"Також в Білій Церкві наші фахівці повернули світло в будинки приватного сектору, що постраждали від нічного обстрілу", - зазначили в ДТЕК.

В Донецькій світло повернули 2000 родин в Сєверному, Водяному, Опитному та Торецьку Бахмутського району, що регулярно страждають через ворожі обстріли.

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ДТЕК Київська область
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