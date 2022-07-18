Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 93 тысяч семей, - ДТЭК

В частности на Донетчине электромонтеры ДТЭК восстановили электроснабжение для более 88 тысяч потребителей в 120 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов.

"В значительную часть домов свет приходится возвращать чуть ли не ежедневно из-за массированных артиллерийских и авиаобстрелов", - сообщили в ДТЭК.

Регулярным обстрелам и разрушениям электроинфраструктуры подвергается также Днепропетровщина. На минувшей неделе энергетикам приходилось 5 раз возобновлять работу электросетей Никопольского района.

Всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение 4,5 тысячам семей в 20 населенных пунктах Днепропетровской области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте https://energy-heroes.com.ua / собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.