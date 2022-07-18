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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

За минулий тиждень (11-17 липня) енергетики ДТЕК повернули світло 93 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зокрема на Донеччині електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для понад 88 тисячам споживачів у 120 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів.

"У значну частину будинків світло доводиться повертати мало не щодня через масовані артилерійські та авіаобстріли", - повідомили в ДТЕК.

Регулярних обстрілів та руйнувань електроінфраструктури зазнає також Дніпропетровщина. На минулому тижні енергетикам доводилося 5 разів відновлювати роботу електромереж Нікопольського району.

Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання 4,5 тисячам родин у 20 населених пунктах Дніпропетровської області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua/ зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕКЕлектроенергія