Энергетики вместе с ВСУ вернули свет в 8 населенных пунктов в Донецкой области, - ДТЭК

"Самыми сложными направлениями остаются Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский, Славянский. Пока без электроснабжения - 88 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - отмечают в компании.

ДТЭК Днепровские электросети удалось восстановить электроснабжение в 8 населенных пунктах области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом – 2 793 семьи в Никопольском, Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах.

"Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, только что получили разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ", - сообщают в энергокомпании.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающих более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, детские сады и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.