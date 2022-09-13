Енергетики разом із ЗСУ повернули світло в 8 населених пунктів у Донецькій області, - ДТЕК

"Найскладнішими напрямками лишаються Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський, Слов’янський. Поки що без електропостачання - 88 населених пунктів області. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - зазначають в компанії.

ДТЕК Дніпровські електромережі вдалося відновити електропостачання у 8 населених пунктах області, знеструмлених через бойові дії. Зі світлом – 2 793 родини у Нікопольському, Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах.

"Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно провели роботу з відновлення інфраструктури електромереж, щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", - повідомляють в енергокомпанії.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.